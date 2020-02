Ai microfoni di Eleven Sport Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha deciso di accendere ulteriormente la sfida tra le Merengues ed il Barcellona, in programma domani: “Messi? Ci pensavo durante il mio primo anno all’Atletico, ora non più. Per me è un giocatore normalissimo, studiamo i suoi movimenti come studiamo quelli dei giocatori di Celta Vigo o Levante. In questo senso per noi non c’è nessuna differenza”.