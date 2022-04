Secondo As, il Real Madrid ha un piano per il futuro di Eden Hazard. Dato che il belga è stato recentemente operato, un trasferimento sembra impossibile nell'immediato futuro. I Blancos avrebbero però necessità di girarlo in prestito quest'estate, per fargli ritrovare il rapporto con il campo e soprattutto per fargli recuperare il suo livello. Questo potrebbe quindi consentire una vendita, a un anno dalla fine del suo contratto. Considerando che c'è sempre un Mondiale da giocare.