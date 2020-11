Lasciato andare forse troppo in fretta, ora avversario in un match delicatissimo., quattro mesi dopo l'ufficialità del suo trasferimento dall'ale lo fa in un momento di particolare emergenza per le merengues: sulla fascia destra c'è un vuoto e tra i blancos c'è chi mormora la parola ''.- Già, perché un Hakimi avrebbe fatto comodo a Zidane, che anche questa sera contro i nerazzurri si ritroverà senza un terzino di ruolo da schierare sull'out di destra. Colpa degli infortuni, che privano del tecnico francese di ogni scelta: il titolare, la prima alternativae anche gli 'adattabili'ed(quest'ultimo positivo al Covid). Zizou sarà dunque costretto a soluzioni d'emergenza, arretrando probabilmente l'esterno offensivosulla linea dei difensori, piuttosto che dirottando sulla destra il mancino. Risposte dettate dalla contingenza, mentre dall'altra parte ci sarà quel ragazzo che sognava di vestire la maglia del Real e che lo scorso anno ad As confessava di non voler esultare un giorno in caso di gol alle sue merengues.- Qualche rammarico per il presente e per una scelta, quella del giocatore, di migrare per trovare spazio., anche in virtù degli accordi stipulati tra l'Inter e il Real Madrid. La scelta di cedere Hakimi ai nerazzurri non è stata solo economica o tecnica ma anche 'politica', c'erano altre offerte (su tutte del Dortmund e del Bayern Monaco) ma Perez ha trovato nell'intesa con il club milanese un dettaglio fondamentale: la possibilità di non perdere del tutto il controllo sul giocatore.. Scenari futuri, ora l'Inter e Conte si tengono stretto Hakimi che torna a Valdebebas, per aumentare i rimpianti del Real.@Albri_Fede90