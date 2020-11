Si apre oggi una nuova due giorni di Champions League: si chiude il girone d'andata, con la terza giornata. Fari puntati su Madrid, dove l'Inter non può più sbagliare. Dopo i due pareggi contro 'Gladbach e Shakhtar, i nerazzurri vanno all'Alfredo Di Stefano di Valdebebas per sfidare il Real Madrid. Conte deve fare ancora a meno di Romelu Lukaku e ripropone Perisic al fianco di Lautaro. Rientra Skriniar, che va però in panchina.



Gara dal grande fascino anche per l'Atalanta, che torna tra le mura amiche del Gewiss Stadium a una settimana di distanza dal 2-2 contro l'Ajax. La Dea ospita il Liverpool di Klopp, che deve fare a meno di Fabinho, Thiago Alcantara e del lungodegente Van Dijk. Gasperini recupera Toloi ma non De Roon e Gosens: c'è Gomez alle spalle della coppia Muriel-Zapata.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Real Madrid-Inter (ore 21, Sky e Canale 5)



Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard



Inter (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Perisic, Lautaro



Atalanta-Liverpool (ore 21, Sky)



Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Mojica; Gomez; Muriel, Zapata



Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Williams, Gomez, Robertson; Henderson, Wijndaldum; Manè, Shaquiri, Jota; Salah