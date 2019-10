Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola il Real Madrid ha inserito 5 obiettivi nella lista di mercato per rinforzare il proprio centrocampo. Si tratta di Paul Pogba del Manchester United che piace anche alla Juventus, Donny van de Beek dell'Ajax su cui c'è anche l'Inter, Christian Eriksen del Tottenham conteso anche da Inter e Juventus ma a parametro zero a fine anno e infine Fabian Ruiz del Napoli e Martin Odegaard che è già del Real ma che è in prestito alla Real Sociedad.