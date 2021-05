In queste ore, come riporta AS, il Real Madrid avrebbe raggiunto un accordo di massima con uno dei nuovi talenti sudamericani, l'argentino Gonzalo Sosa del Racing Avellaneda. Il sedicenne, che in patria paragonano a Juan Roman Riquelme, sarebbe in procinto di firmare con i blancos, dopo che da qualche settimana emissari del club sono a lavoro per battere la concorrenza di altri top club come Bayern Monaco, Barcellona, Paris Saint Germain e Manchester City.