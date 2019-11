Un'ottima prestazione nell'ultima uscita stagionale contro l'Eibar potrebbe non bastare a ​Lucas Vazquez per garantirsi la permanenza al Real Madrid. Secondo Don Balon, sull'ala classe '91 ci sarebbe forte l'interesse del West Ham, disposto a pagare i 40 milioni richiesti da Florentino Perez per portarlo a Londra. Un'occasione di mercato che a gennaio potrebbe ingolosire anche club come l'Arsenal, il Manchester United e il Bayern Monaco.