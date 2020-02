Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, stella del Real Madrid, parla a Talk Sport del futuro del gallese: "La maggior parte della gente non sa cosa sta succedendo e di cosa parla, questo mi da' molto fastidio. Ha ancora due anni di contratto, una moglie e tre figli e si trova bene a Madrid. Decideremo cosa fare alla fine. Bisogna essere realisti, la maggior parte delle squadre non è al suo livello. Non è questione di denaro, ma dello stile di vita che ha e di come i suoi figli stanno crescendo. Non c'è stata possibilità di tornare al Tottenham. La Cina? Non è un buon momento per andarci...Abbiamo parlato con il Real e loro sanno come lui la pensa, si sente una parte importante della squadra".