Real Madrid al bivio con Arda Guler: futuro alla Brahim Diaz o alla Rodrygo?

Il Real Madrid è al bivio con Arda Guler. Solo quattro presenze per meno di 100 minuti complessivi dall'inizio della stagione per il fantasista turco classe 2005, arrivato in estate dal Galatasaray e condizionato da due infortuni, uno al menisco e uno muscolare, nella fase finale del 2023.



BIVIO - A Valdebebas si è aperto un quesito: cosa fare con Guler in vista della prossima stagione? Come evidenziato da Relevo, sono essenzialmente due le piste valutate dal Real e nessuna prevede una cessione a titolo definitivo per il turco.



ALLA BRAHIM DIAZ - La prima opzione consiste in un prestito, anche lungo, per trovare continuità e fiducia: una mossa sulla scia di quanto fatto con Brahim Diaz, tornato alla corte di Carlo Ancelotti rafforzato dopo i tre anni al Milan.



ALLA RODRYGO - La seconda strada per Arda Guler è più conservativa e prevede seguire le orme di Rodrygo. Anche il brasiliano è arrivato da giovanissimo ma non è stato ceduto in prestito, è rimasto a lavorare in rosa e si è adattato.