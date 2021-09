Quando si parla di Gareth Bale il Real Madrid non fa comunicati ufficiali anche per espressa richiesta del giocatore che non vuole che venga esposta la sua privacy, ma gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi l'attaccante gallesse hanno dato per Carlo Ancelotti il peggiore degli esiti: lesione.



Secondo quanto riportato da AS in Spagna, i test clinici hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra. Un infortunio non grave, ma che ha tempi di recupero non brevi e che sicuramente terrà Bale lontano dalla sfida contro l'Inter che vale il debutto in Champions League delle Merengues mercoledì sera a San Siro.



Un'assenza confermata, alla pari di quelle di Mendy, Marcelo e Kroos, anche dalla lista ufficiale dei convocati diramata pochi minuti fa da Carlo Ancelotti e della quale tornano a far parte Alaba e Jovic. Ecco l'elenco completo: ​Courtois, Lunin, Toni Fuidias; Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Isco, Camavinga, Blanco; Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Vinicius, Rodrygo, Mariano.