Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, parla in conferenza stampa alla vigilia dello Sheriff Tiraspol: "Per noi è importante avere giocatori come Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Asensio, Camavinga… Saranno tutti utili, raramente ho avuto questa qualità. A Madrid ho avuto Alonso, Khedira, Di María, Modric. Per noi rappresentare questo club è qualcosa di speciale, è una competizione più difficile ma siamo più abituati a vincerla di altri, abbiamo un piccolo vantaggio".



CONFRONTO CON ZIDANE - "Difficile dirlo, perché la rosa è cambiata e non mi piace paragonare questa squadra a quella che ha avuto Zizou. Zizou ha fatto il meglio che poteva, vorrei poter vincere io tre Champions di fila, vorrei poterne vincere un’altra".