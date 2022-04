Dopo la vittoria dell'andata, l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha presentato il ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Chelsea in programma domani al Bernabeu: "Abbiamo giocato bene l'andata, dobbiamo fare lo stesso domani e pazienza se è stata cancellata la regola dei gol in trasferta; accettiamo il cambiamento, così si favorisce l'equilibrio - ha detto Ancelotti a Sky - Noi siamo avvantaggiati per il 3-1 dell'andata, ma loro sono i campioni in carica e dobbiamo essere concentrati perché daranno il tutto per tutto"



BENZEMA - "E' migliorato nella leadership, si sente importante ma gli è rimasta l'umiltà che ha sempre avuto nonostante sia uno dei migliori al mondo. Il calcio cambia, e anche il modo di vedere gli attaccanti si sta trasformando: Karim è importante anche nella manovra, e questo è una sua qualità. La presenza di campioni come lui aiuta la crescita dei giovani. Vinicius? Il club gli ha dato fiducia fin dall'inizio, anche quando non giocava ancora molto. La sua crescita è passata anche da quel momento".