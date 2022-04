Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Siviglia. L'ex tecnico del Milan si è soffermato su Luka Modric: "Finirà la carriera qui, non so quando ma l'idea è quella. Luka non ha problemi a rinnovare e nemmeno il club, tutto è abbastanza chiaro". Il 36enne croato ha il contratto che scadrà a giugno.