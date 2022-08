Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid fresco vincitore della Supercoppa europea, ha parlato in conferenza stampa di Thibaut Courtois: "È difficile stilare una classifica sui portieri più forti. Ho allenato Buffon, Cech, Neuer, Casillas, Diego Lopez: i migliori del mondo. Non posso dire chi è stato il migliore ma posso dire che al momento alleno il migliore del mondo, Courtois, e non è poco".