Carlo Ancelotti siederà regolarmente in panchina stasera, a Stamford Bridge, in occasione della partita contro il Chelsea, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. L'allenatore italiano non aveva potuto partire con la squadra nella giornata di ieri dopo che il penultimo tampone aveva riscontrato ancora una positività al Covid-19, contratto esattamente una settimana.



Ma l'ultimo test rapido svolto in mattinata ha finalmente accertato la sua guarigione - come comunica ufficialmente il Real Madrid - e dunque Ancelotti potrà guidare regolamente i suoi calciatori in occasione di una sfida che vale una fetta importante di stagione.