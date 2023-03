Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico con il Barcellona e il tecnico del Real Madrid ha parlato anche del proprio futuro: "E' una valutazione che deve fare la società. Ho già detto che resterei qui per tutta la vita, ma è impossibile. Voglio continuare e spero che sia così, cosa decide il club non è importante perché mi diverto ogni giorno: se il club mi vuole per tre mesi, allora mi godrò tre mesi. Se sono tre anni, tre anni".



REGOLE NON SCRITTE - Ancelotti poi parla della regola non scritta secondo cui l'allenatore del Real Madrid che non vince campionato, coppa o Champions League viene esonerato: "Le regole scritte cambiano... e quelle non scritte pure. Ma penso che vinceremo un titolo".