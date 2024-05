Real Madrid, Ancelotti: 'E' successo ancora, succede sempre. Abbiamo meritato di vincere'

Ilvola in finale di UEFA Champions League con il finale thriller del Santiago Bernabeu, il 2-1 in rimonta alnella semifinale di ritorno arriva grazie alla doppietta ditra l'88' e il 91'.Al termine della gara, il tecnico dei blancossi presenta visibilmente soddisfatto a Prime Video: "Siamo contenti. E' successo un'altra volta e succede sempre. Si dice che novanta minuti al Bernabeu sono molto lunghi, è stato così anche questa volta. Abbiamo giocato bene, meritando di vincere e ci siamo riusciti agli sgoccioli, come succede in queste partite di alto livello".

- "Un momento che ricorderò? Quando l'arbitro ha fischiato la fine (ride, ndr)".- Interviene, che si rivolge ad Ancelotti: "Ho goduto tanto dietro di te. Ho visto tuo figlio Davide arrivare da te e dirti qualcosa su Joselu". Ancelotti risponde: "Discutiamo e l'idea di Joselu era condivisa perché avevamo il controllo e lui è molto forte in area".- "Delegare nella vita è molto importante. Ho la fortuna di avere uno staff di alto livello, ma soprattutto giocatori non dico tecnicamente ma caratterialmente fortissimi.