Colpo Real Madrid in casa dell'Inter alla prima dei gironi di Champions League, il tecnico delle merengues Carlo Ancelotti commenta ad Amazon Prime Video: "Era la partita più difficile di questo girone e l'abbiamo fatta anche con sofferenza, l'Inter ha tenuto nel primo tempo un ritmo alto che ha pagato nella seconda parte. Real e Inter si giocano il passaggio del turno? Credo di sì. Siamo le due squadre favorite, noi abbiamo preso vantaggio con questa vittoria. Nessuno si aspettava la vittoria dello Sheriff sullo Shakhtar, bisogna sempre stare attenti. Cosa non mi è piaciuto? Avevamo difficoltà a uscire da dietro palla al piede, ma quello che mi piace è che questa squadra è capace anche di difendere basso: bisogna esserne capaci e in una squadra che ha tanta qualità è un aspetto positivo. Se alla qualità aggiungi anche il sacrificio penso si possa fare bene".