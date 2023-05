Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa di alcuni giocatori che gradirebbe per rinforzare l'attacco:



"Stiamo lavorando per migliorare la rosa, ma fare nomi non mi sembra giusto. Joselu mi piace, come altri attaccanti: Aspas, Morata... E vi parlo solo degli spagnoli. Un attaccante di solito ti piace se segna".