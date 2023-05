Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valencia, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato così del suo futuro: "Penso che tutti conosciate la mia situazione, non voglio risolvere il mio contratto. Voglio restare fino al 2024. Ieri io e Florentino Perez abbiamo fatto una riunione. Lui ha mostrato il suo sostegno e abbiamo parlato della partita di mercoledì (la sconfitta all'Etihad contro il Manchester City in Champions League). Andiamo avanti con la stessa fiducia di fare bene le cose. Ho ricevuto garanzie? Sì".