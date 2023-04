Alla vigilia di Real Madrid-Valladolid, a tenere banco in casa merengue è il futuro di Carlo Ancelotti, che con i Blancos ha un contratto fino al 2024. L'allenatore esce allo scoperto quando in conferenza stampa gli chiedono se il Brasile l'ha contattato per diventare il nuovo ct: "Sì, è vero. Mi vogliono ed è una prospettiva che mi entusiasma - ha spiegato Ancelotti - ma per ora ho un contratto e voglio continuare qui. Poi, nessuno conosce il futuro. E non confermo di aver detto che dopo l'avventura col Real mi sarei ritirato".



LE VOCI SU ANCELOTTI CT - "Le voci non mi sorprendono ma non sono neanceh preoccupato, a oggi penso soltanto a fare bene in questo club. Il resto mi sembra chiaro: continuerò al Real Madrid finché il club me lo permetterà. Sento la fiducia della società, la calma dell'ambiente e stiamo facendo molto bene. Ora puntiamo ai titoli per i quali siamo in corsa".