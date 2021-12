L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha preso la parola in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter: "Domani sarà importante perché avremo contro una squadra forte ma che vogliamo battere. Vogliamo vincere sempre perché così arriveremo all'obiettivo di arrivare in fondo. Stiamo facendo un buon percorso e domani sarà una partita interessante".



Sull'importanza di Brozovic per i nerazzurri: "E' uno dei giocatori più importanti, ma non l'unico. L'Inter gioca bene nelle due fasi. Dobbiamo fare bene anche noi sia quando difendiamo sia quando attacchiamo".



Sulle possibilità di vittoria della Champions: "Non dico che siamo favoriti ma possiamo sicuramente competere. Per vincere questa competizione devi saper battere tutte le migliori, ma questa è la mentalità del Real: devi sempre pensare a vincere".