Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Osasuna e ha toccato diversi argomenti, tra cui l'aggressione dei tifosi del Barcellona al collega Ronald Koeman: "E' una cosa fastidiosa e non dovrebbe mai succedere, non si deve tollerare la maleducazione. Ha ragione quando dice che è un problema sociale e non del calcio: una mancanza di rispetto per la persona, non per l'allenatore. E quando si manca di rispetto alla persona, significa che la società ha un problema".



CALENDARIO - "È vero che c'è tanto calcio in televisione e da tifoso mi piace questa possibilità; da protagonista, da allenatore, non è il modo migliore per preparare le partite e mettere in campo una squadra di alto livello. Tante partite abbassano il livello. Sono d'accordo che ci sono troppe partite adesso e il calendario va sistemato. FIFA e UEFA devono sistemarlo, perché se i giocatori si stancano non c'è partita".



HAZARD - "Ha avuto molti infortuni e sta pian piano tornando. Sono convinto che in questa stagione vedremo la sua miglior versione e che giocherà molto più di quanto non stia facendo ora. Ma deve capire che ci sono momenti in cui l'allenatore ne preferisce altri".