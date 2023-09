Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa:



"Difficile lasciare Kroos e Modric in panchina, ma è difficile anche lasciare Valverde, Tchouameni o Camavinga. A centrocampo c'è tanta concorrenza. Quando faccio i cambi, chi esce è triste e chi entra è felice. Il sostituito pensa che lo faccio perché non sta giocando bene, ma invece succede perché ho risorse e voglio un giocatore più fresco. Dico loro di non essere tristi e dare il 100%".