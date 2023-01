Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Copa del Rey col Cacereño, Carlo Ancelotti ha commentato anche i rumors sul possibile ritiro a fine stagione di Toni Kroos: "Il prossimo mese avrà le idee chiare sul futuro. Come tifoso e appassionato di calcio, per me è impossibile pensare che possa smettere di giocare. Spero che continui col Real Madrid".



Il centrocampista tedesco, classe 1990, è attualmente in scadenza di contratto con il Real Madrid e non ha ancora deciso il suo futuro.