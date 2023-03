Carlo Ancelotti dà l'appuntamento al Milan, ma non ai quarti di Champions League. Il tecnico del Real Madrid, dopo il successo contro il Liverpool al Bernabeu, ha parlato a Movistar: "Abbiamo giocato bene, non abbiamo difeso col blocco basso. Abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Liverpool? "È un club di signori. Hanno omaggiato Amancio e da parte loro è stato molto bello da parte loro. Chi affrontare ai quarti di finale? Non saprei, ma il Milan lo vorrei in finale a Istanbul, non ai quarti".