Il Milan Primavera di Ignazio Abate conoscerà questo pomeriggio il nome della sua prossima avversaria nelle Final Four di Uefa Youth League, risultato storico per la formazione rossonera conseguito dopo il 2-0 rifilato all'Atletico Madrid di Fernando Torres nel quarto di finale in gara secca disputato ieri pomeriggio al "Vismara". Saranno i vincenti della sfida delle 18.30 tra Borussia Dortmund e Hajduk Spalato a contendere al Milan un posto in finale il prossimo 21 aprile a Nyon.



CHE SORPRESA - Nel frattempo, nell'altra partita di giornata nuova clamorosa impresa degli olandesi dell'AZ Alkmaar che, dopo aver eliminato nel turno precedente il Barcellona, hanno rifilato un sonoro 4-0 al Real Madrid allenato da Alvaro Arbeloa. Le reti che valgono l'accesso in semifinale agli olandesi portano le firme del difensore Beukers, autore di una doppietta tra il 25° e l'85°, e dei due attaccanti Poku e Meerdink, giocatori già inseriti nel giro della prima squadra di Jansen.