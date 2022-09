L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa e tra i temi trattati anche lo strapotere della Premier League: 'Non so quando finirà. L'obiettivo di tutti i campionati, non solo quello spagnolo, è di avvicinarsi a loro migliorando la qualità del gioco, l'atmosfera, i nuovi stadi, senza violenza. La Premier ha fatto molta strada con la vendita dei diritti televisivi, ha battuto le altre leghe, c'è un bel clima e gli stadi sempre pieni".