Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti parla anche di Sergio Ramos: "​Sergio è molto importante per il Real, è stato fondamentale per tutto quello che è successo qui. Parleremo con lui, dovrà discutere il rinnovo, ma non conosco i dettagli perché fino a ieri ero a Liverpool. Quando li conoscerò ne parlerò più approfonditamente".