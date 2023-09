Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista del derby che domani vedrà il suo Real Madrid affrontare l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Il tecnico italiano, ha svelato le condizioni di Vinicius Junior, ai box da qualche settimana in seguito ad un problema muscolare:



GLI INFORTUNATI - "Vinicius ieri si è allenato con la squadra. Mostra una buona condizione. Oggi si è allenato molto bene e sarà convocato. Domani decideremo che ruolo potrà avere. Carvajal non ci sarà e gli altri, tranne Arda Guler, stanno bene. Mendy e Ceballos si sono completamente ripresi. Giovedì non si sentiva bene, ma oggi Bellingham si è allenato normalmente. Sarà della partita".