Nuovi aggiornamenti dal Real Madrid sul fronte delle positività al Covid-19: l'attaccante Luka Jovic va ad aggiungersi a quella del brasiliano Vinicius jr, mentre i tamponi a cui sono stati sottoposti in giornata Courtois, Camavinga e Valverde hanno dato esito negativo, a differenza di quelli svolti ieri. Questi ultimi tre calciatori sono in attesa di nuovi esami e di comunicazioni dalle autorità sanitarie per sapere se riprendere la normale attività.