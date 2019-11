Non gioca una partita con il Real Madrid dal 5 ottobre scorso; di fatto sta facendo parlare di sé più per le questioni di mercato che per le giocate che hanno fatto di lui uno dei calciatori più talentuosi dell'ultimo decennio. I rapporti con la dirigenza e i tifosi blancos sono ai minimi termini. Eppure, continua a piovere sul bagnato per Gareth Bale che viene convocato dalla sua nazionale, il Galles, pur non giocando né allenandosi a Madrid. Ryan Giggs (ct del Galles) punta su di lui per le gare contro Ungheria e Azerbaijan valevoli per le qualificazioni a Euro2020 ma, c'è da scommettere, che a Madrid non saranno del tutto d'accordo.