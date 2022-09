Il Real ha passeggiato sul Celtic ma ha perso Karim Benzema, uscito al 30' per un problema al ginocchio destro. Nel post partita, Carlo Ancelotti, ha parlato delle condizioni fisiche della sua punta: "Non sembra un infortunio preoccupante, ma occorre aspettare gli esami a cui il giocatore si sottoporrà nella giornata di domani. Da una prima valutazione, non dovrebbe essere grave".