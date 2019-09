Alphonse Areola si è presentato oggi come nuovo giocatore del Real Madrid. L'estremo difensore ha anche parlato del connazionale Paul Pogba, obiettivo dei Blancos: "Non ho parlato con Paul perché era infortunato nell'ultima sosta per le Nazionali. Lo conosco molto bene ed è sempre stato il mio capitano con la Francia. Detto questo, ognuno segue il proprio cammino e la propria storia. Mbappé? L'unica cosa di cui abbiamo parlato è del suo recupero dall'infortunio. In futuro si vedrà".