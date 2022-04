Le strade tra Marco Asensio e il Real Madrid potrebbero separarsi a fine stagione. Zero minuti nelle due partite decisive di Champions League contro il Chelsea e in generale pochissimo spazio nell'ultimo periodo; il segnale di un legame non più così solido tra il giocatore e il club spagnolo. Come riporta MUNDO DEPORTIVO, sul fantasista spagnolo non c'è solo il Milan ma anche Liverpool e Arsenal che stanno monitorando la situazione.