Il futuro di Asensio sarà tra Milan, Arsenal e Psg, secondo quanto riportato da Onda Cero. L'esterno iberico non rinnoverà con il Real Madrid e continuerà la sua carriera in un top club europeo. Asensio è infatti in scadenza al 30 giugno 2023 e ha scelto di rifiutare l'offerta di prolungamento dei Blancos.