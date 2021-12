L'attaccante del Real Madrid Marco Asensio è al centro di numerose voci di mercato che lo vorrebbero lontano dai Blancos. Tuttavia il giocatore, durante un intervista concessa a Movistar ha dichiarato di volersi mettere in gioco sul campo prima di prendere una decisione definitiva: "E' ancora presto per parlarne. Come ho detto voglio giocare e avere continuità. Poi vedremo come andranno le cose".