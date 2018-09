Marco Asensio, attaccante spagnolo del Real Madrid, è tornato a parlare del trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus alla rivista Panenka: “Dopo la finale di Champions mi hanno domandato di Cristiano in zona mista e non sapevo perché. Gli ho chiesto informazioni sull’autobus e lui mi ha risposto: ‘No, non ho detto niente’. La stampa ha interpretato in quel momento che lui stava per andarsene, però sinceramente io non pensavo ad altro che a celebrare la mia seconda Champions consecutiva. Poi, durante le vacanze, ci siamo salutati con un messaggio e basta…”.