La priorità di Gareth Bale per la prossima stagione sarebbe quella di rimanere nella Liga spagnola, ma non di certo con la maglia del Real Madrid che ha altri piani per l'attacco. Il contratto del giocatore è in scadenza a fine stagione e ci sono tre club che si sono mossi con il suo entourage: si tratta di Almeria, Betis e Siviglia. Lo riporta El Chiringuito de Jugones.