La Liga ha reso noti data e orario per Real Madrid-Barcellona, match valido per la 33a giornata: il nuovo Clasico di campionato andrà in scena il 20 marzo alle ore 21. Sarà il terzo confronto tra le due big del calcio spagnolo in questa stagione: i blancos hanno espugnato il Camp Nou nell'andata di campionato dello scorso 24 ottobre (1-2) e hanno vinto anche in semifinale di Supercoppa spagnola il 12 gennaio in Arabia Saudita, 2-3 ai supplementari.