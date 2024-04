Real Madrid-Barcellona: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo il 2-1 di Montjuic del girone di andata, firmato nel recupero da Bellingham, i Blancos cercano la vittoria per avvicinarsi sempre più al titolo in Spagna.Morale alle stelle per la formazione di Ancelotti che arriva dal passaggio in semifinale, dopo i rigori decisivi contro il Manchester City. Di contro, l’umore non è dei migliori per i blaugrana, eliminati dal PSG.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

• Partita: Real Madrid-Barcellona• Data: domenica 21 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: DAZN• Streaming: DAZNReal Madrid, valevole per la 32esima giornata di Liga, sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN.

Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, F. Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Jr., Rodrygo. All. AncelottiTer Stegen; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. de Jong, Gundogan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi