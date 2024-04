Barcellona-PSG, le formazioni ufficiali: ci sono Pedri e Hakimi, Mbappé da 9

Laentra nella fase più calda, quella nella quale si decidono i nomi delle prime semifinaliste, a un passo dalla finale di Wembley. Questa sera,in campo ildie ildel grande ex, che torna da ospite allo Stadio Olimpico di Montjuïc perdopo l'andata al Parco dei Principii parigini non hanno mai conquistato la Coppa, ma per provare a farlo dovranno vincere in trasferta, con un gol di scarto per portare la contesa ai supplementari o con due per centrare la qualificazione. Può essere l'ultima partita in Europa con la maglia del PSG per Kylian Mbappé, che saluterà a fine stagione e si trasferirà al Real Madrid. Chi passa in semifinale trova la vincente di Atletico Madrid-Borussia Dortmund, terminata 2-1 per gli spagnoli all'andata.

Barcellona-Paris Saint GermainTer Stegen; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. de Jong, Gundogan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. All. Luis EnriqueIstvan Kovacs (ROM)