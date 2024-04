La Spagna calcistica trattiene il fiato per 90 minuti: è la notte del ‘Clasico’.si affrontano nel teatro del Santiago Bernabeu nella sfida valida per la. I Blancos di Carlo, reduci dal successo ai rigori ai quarti di Champions contro il City, affrontano ildi, secondo a -8 ed eliminato in rimonta dal PSG in Europa. Una gara che può segnare il destino della: il Real vuole chiudere definitivamente i giochi mentre il Barcellona vuole riaprire il discorso portandosi a -5.

(4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, F. Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Jr., Rodrygo. All. Ancelotti(4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. de Jong, Gundogan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi