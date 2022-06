Per il portale Defensa Central, il Real Madrid ha già messo nel mirino il suo grande obiettivo per l'estate 2023. Il club campione d'Europa vuole bruciare la concorrenza dei club di Premier League per il gioiello del Borussia Dortmund Jude Bellingham, il cui valore di mercato si aggira sui 100 milioni di euro, cercando di concordare una prelazione già nelle prossime settimane con la società tedesca.