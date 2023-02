C'è un problema strutturale nella rosa del. Un'eventualità che si è verificata ieri sera, nella gara in casa dell'Osasuna, che ha costretto le Merengues ad attaccare con Rodrygo da falso 9. La partita l'ha sbloccataal 78', dunque non è stato necessario sbilanciarsi eccessivamente, ma in panchina era già pronto da un po' un ragazzino del 2004 che si è classificato, dietro i brasiliani Vitor Roque e Andrey Santos., uruguayano, è: uno per Vinicius, il cui gol è stato annullato per fuorigioco, e uno per Asensio, che ha chiuso la partita. Qui vi spieghiamo chi è e perché Ancelotti si fida di lui.Già, perché anche il Pajarito si era distinto in un Sub-20, nel lontano 2017, anche lui con il suo Uruguay., due al Venezuela e tre alla Bolivia., che evidentemente gli ha insegnato anche a fare assist oltre che ad essere efficace sotto porta. E' arrivato a Madrid nel 2020, trasferitosi dal Girona dove il padre,, si è stabilito. Il 3 gennaio, Ancelotti lo ha fatto esordire in Copa del Rey contro il Cacereno, e lo spazio adesso è destinato ad aumentare. Sempre che gli infortuni non lo tartassino come hanno tartassato il padre, anche lui attaccante, ai tempi.Rodriguez, ha scelto ile pare proprio che il Real Madrid ne voglia fare, ovvero un attaccante cresciuto in casa da lanciare il prima possibile, piuttosto che rivolgersi al mercato. Re Carlo ha dichiarato, proprio prima della gara di ieri: "Il Madrid cura molto il suo settore giovanile e ci sono giocatori che saranno importanti. Ogni epoca ha i suoi momenti. Ci sono momenti in cui è più complicato ottenere giocatori da lanciare, ma". Detto fatto, Alvaro Rodriguez è pronto a farsi valere, forte di una scadenza di. E con lui, occhio al centrocampista ispano-argentinoe al 10. Perché il Real Madrid Castilla non vuole essere da meno rispetto a La Masia...