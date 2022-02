, attaccante del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il PSG, andata degli ottavi di finale di Champions League: "Ho lavorato tanto e mi sento meglio, ora abbiamo una seduta per vedere come va, per capire se posso giocare domani la partita. E' chiaro che sto bene ma devo vedere le sensazioni in campo. Ho recuperato abbastanza, ora mi servono le sensazioni del terreno di gioco: poi da lì decideremo. Queste tre settimane sono state dure, di lavoro continuo e ora sono qui per aiutare la squadra. Se dovrò giocare, allora darò tutto".- "Sarà una grande partita. Giocare contro Kylian è speciale, siamo compagni di Nazionale. Tutti sanno che un giorno potrebbe venire qui, ma la cosa importante è vincere. Saremo amici dopo".- "È speciale, perché è una partita di Champions League. Ho intenzione di mostrare le cose in campo perché vengono allo stadio per vedere cose belle".- "È un giocatore straordinario. In Francia la gente si aspetta forse più gol, ma per quel che fa nel campo c'è poco da dire. Ho giocato tante volte contro di lui, domani è un'altra partita. Però, se parliamo di Messi parliamo di Calcio".- "Lui come Messi, sono due top. Non so se sia al cento per cento, meglio per loro se dovesse esserci... Una partita non dipende da un giocatore ma lui come Messi è tanto forte".- "Non c'è, nel calcio di oggi non ce ne sono. È una partita dove chi avrà più voglia e intenzione, potrà vincere. Se vediamo giocatore contro giocatore, siamo alla pari".- "Lo faccio sempre, altrimenti sarei rimasto a Madrid. Un conto è forzare per esserci, uno è per infortunarti di più. Vedremo dalle sensazioni in allenamento".- "Non cambia nulla. Penso solo al campo, a giocare, a vincere, a segnare".- "Non ne scelgo uno, sono tutti forti".- "Ora penso solo al Madrid, ogni anno penso a lavorare. Presto per dire di dove finirò, qui a Madrid sto bene, sono nel miglior club del mondo".