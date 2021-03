intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara diha parlato anche del suo futuro, del rapporto cone del possibile ritorno di quest'ultimo a Madrid: "Con Cristiano ho fatto tante cose a Madrid, tanti assist, ma sono passati tre anni e ora gioca in un’altra squadra, Cristianocon me si è comportato molto bene, fa sempre gol,Ogni giorno che passa sono nella squadra e mi godo ogni gara e ogni allenamento, il mio contratto è solo fino al 2022 è vero,"L’avversario è molto valido, domani loro cercheranno di fare il meglio,noi possiamo arrivare più avanti e non credo che il calcio spagnolo sia a un più basso livello di altri, fanno anche loro fatica. Chi lo vuole di più andrà avantiL’Atalanta gioca molto bene, è disciplinata ma noi giocheremo con la nostra idea di stile di calcio,e dimostrare che vogliamo andare avanti.".Hazard non ha avuto molta fortuna,anche lui è triste perché vorrebbe dimostrare di essere una star, abbiamo bisogno anche di lui".l, abbiamo tante occasioni per fare gol in allenamento, lavoriamo per farne sempre di più, alla fine vinciamo le partite eLavoriamo duro ogni giorno per fare più gol. Non credo che io debba salvare la squadra ma solo aiutarla cercando di segnare sempre di più e sempre meglio ma il resto degli attaccanti cercano anche loro di fare gol, abbiamo tante occasioni, c’è anche il fattore fortuna che aiuta, ma.Il calcio non sono solo gol,, quanto più aiuti la tua squadra e più fai gol ma l’importante è la vittoria"."Cerco sempre di prendermi cura di me stesso e allenarmi,Io mi alleno molto bene tutta la settimana e continuerò così perché mi piace tantissimo il calcio di alto livello. La mia posizione nel campo dipende, a volte posso rimanere più su o aspettare i miei compagni al centro per terminare la giocata. Tra due o tre anni dipenderà dall mio fisico, ora posso giocare un po’ dove voglio"."Il calcio è cambiato molto,cerchiamo di entrare in campo e fare gol ma nell’ultima partita dieci giocatori si sono messi dietro e allora devi cercare di trovare spazi...".