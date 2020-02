Il Real Madrid scarta l’ipotesi di tesserare Kilyan Mbappé, stella del Paris Saint-Germain: il prezzo, elevatissimo, ha fatto tornare sui suoi passi Florentino Perez, nonostante la forte ammirazione di Zinedine Zidane per il suo connazionale. Come scrive il Sun, poi, le Merengues preferiscono investire su Erling Braut Haaland, attaccante di 19 anni del Borussia Dortmund, già in doppia cifra in Champions League: il presidente dei Blancos è pronto a trattare coi tedeschi già dalla prossima estate.