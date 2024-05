Real Madrid, Brahim Diaz: "Ancelotti un papà. Milan sempre nel cuore, ho ringraziato Pioli"

Getty

tra passato e presente. Oggi è al, con cui si prepara ad affrontare il Borussia Dortmund nella finale di UEFA Champions League a Wembley (sabato 1 giugno, ore 21), ma non dimentica il, con cui si è rilanciato e ha vinto lo Scudetto nel 2022.Il fantasista classe 1999 ha parlato a Sky Sport partendo proprio da un commento sui rossoneri: "Credo abbiano giocato una buona stagione. Ma il Milan è un grande club e deve anche vincere dei trofei".- Brahim Diaz pensa alla finale con il Dortmund e ripercorre l'annata: "È stata una stagione pazzesca, molto bella. Il mio gol al Lipsia? (ottavi di finale, ndr) Credo sia stato tra i migliori che ho realizzato. Ora pensiamo a questa partita: il Real Madrid è un grande club e deve vincere sempre. Siamo il club con più Champions League. Sotto di noi, però, c'è il mio Milan".

- Brahim Diaz si sofferma poi sul rapporto con il suo allenatore, Carlo Ancelotti: "È come un papà, è sempre sereno e sa cosa dirti. È un allenatore eccezionale, ha vinto tanti trofei, con lui parlo anche un po' di Milan".- Nei giorni scorsi il Milan ha salutato Stefano Pioli dopo quattro anni e mezzi, il pensiero di Brahim Diaz: "Sento sia lui che Theo Hernandez, che per me è un fratello. Pioli l'ho ringraziato per quello che ha fatto per me".- Infine, una carezza al Milan: "Resterà sempre nel mio cuore", conclude Brahim Diaz.