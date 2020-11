Il dirigente del Real Madrid Emilio Butragueno ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Inter: "Abbiamo giocato diverse partite una contro l’altra e ci siamo qualificati noi. L’Inter è un grande club, una squadra storica. E’ passato tanto tempo da quando abbiamo giocato in Champion contro loro ma è sicuramente un club che ha contribuito alla crescita del calcio nel mondo".



Partita che è una finale per voi?

"Per noi è una finale perché i risultati ottenuti nelle prime due partite non sono quelli che ci aspettavamo e quindi la situazione ci obbliga a vincere questa partita".